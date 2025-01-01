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प्रधानमंत्री ने नशामुक्त युवा, डिजिटल सुरक्षा, कर्मयोगियों के कौशल संवर्धन और भारतीय विरासत की वैश्विक पहचान जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने युवाओं के भविष्य के सामने चुनौती बनती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। साथ ही डिजिटल सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की पहल संचार साथी पोर्टल और ऐप की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए डिजिटल व्यवस्था की उपयोगिता बताई।प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, रौजा स्थित अपने बूथ पर बूथ समिति सदस्यों के साथ कार्यक्रम सुना। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने सदर विधानसभा के कपूरपुर बूथ संख्या 254 पर कार्यक्रम सुना। जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने मुहम्मदाबाद विधानसभा के रेवतीपुर बूथ पर श्रवण किया। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री के संदेशों को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक बताया।पूर्व जिलाध्यक्ष एवं अमेठी के जिला प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने सुल्तानपुर, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने वंशी बाजार, महामंत्री विष्णु प्रताप सिंह ने सेवराई, सुमित तिवारी ने रौजा, मीडिया प्रभारी शशिकान्त शर्मा ने सकरताली और कोषाध्यक्ष अच्छेलाल गुप्ता ने महाराजगंज स्थित बूथ पर कार्यक्रम सुना।