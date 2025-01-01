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थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि मनिया गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर भोर में 4 बजे जाम लगा था। ऐसे में बालू लदा एक ट्रेलर जाम में खड़ा था। तभी पीछे से बालू लादकर आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़े बालू लदे ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी।सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने टक्कर मारने वाले ट्रेलर की केबिन में फंसे गंभीर रूप से घायल ट्रेलर चालक आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाना के रसूलपुर निवासी रामानंद यादव (35) और ट्रेलर मालिक मोहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासी आनंद शंकर यादव को मुहम्मदाबाद सीएचसी पहुंचाया। जहां ट्रेलर चालक रामानंद यादव को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, ट्रेलर मालिक आनंद शंकर यादव को उपचार के बाद छोड़ दिया गया।थानाध्यक्ष राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि चालक के परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई होगी।