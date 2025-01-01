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वहीं, विवाहिता की बहन नीलू राजभर और कबीरपुर निवासी मामी मृदुलता ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले नीतू को प्रताड़ित करते थे।

शनिवार की शाम को भी विवाद हुआ था और घरवालों ने उसका मोबाइल छीन लिया था।

नीतू का पति दिनेश राजभर दिल्ली में नौकरी करता है और घटना के समय घर पर नहीं था। विवाहिता का मायका शादियाबाद थाना क्षेत्र के टड़ियाव गांव में है, जबकि वह बहरियाबाद के कबीरपुर स्थित ननिहाल में रहती थी। विज्ञापन

उसकी शादी भी ननिहाल से हुई थी। सूचना पर टड़ियाव और कबीरपुर से बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। विवाहिता की मामी के मुताबिक, नीतू चार बहनों में सबसे बड़ी थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि विवाहिता की मां दिलवासी देवी की तहरीर पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहीं, विवाहिता की बहन नीलू राजभर और कबीरपुर निवासी मामी मृदुलता ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले नीतू को प्रताड़ित करते थे।शनिवार की शाम को भी विवाद हुआ था और घरवालों ने उसका मोबाइल छीन लिया था।नीतू का पति दिनेश राजभर दिल्ली में नौकरी करता है और घटना के समय घर पर नहीं था। विवाहिता का मायका शादियाबाद थाना क्षेत्र के टड़ियाव गांव में है, जबकि वह बहरियाबाद के कबीरपुर स्थित ननिहाल में रहती थी।उसकी शादी भी ननिहाल से हुई थी। सूचना पर टड़ियाव और कबीरपुर से बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे। विवाहिता की मामी के मुताबिक, नीतू चार बहनों में सबसे बड़ी थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि विवाहिता की मां दिलवासी देवी की तहरीर पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

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सादात/भीमापार। कनेरी (पहाई) गांव में रविवार सुबह विवाहिता नीतू राजभर (30) का शव घर की छत के बारजे से बाहर नायलॉन की रस्सी के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सादात थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि नीतू राजभर का शव लटकता मिलने पर उसके ससुर मतवर राजभर ने गांव के एक युवक की मदद से उसे नीचे उतारा था। ससुर का कहना है कि नीतू ने रस्सी बांधकर कूदकर आत्महत्या की है।