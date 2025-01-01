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जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष प्रहलाद राय ने बताया कि पुलिस लाइन स्थित इंडोर बैडमिंटन हॉल में 28 और 29 नवंबर के बीच जिला स्तरीय युगल वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला गया। इसमें पूरे जिले से 16 की संख्या में 50 या उससे अधिक आयुवर्ग के वेटरन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में राजेश अग्रहरि व अरुण और संतोष कुमार वर्मा व मेजर आनंद सिंह की जोड़ी के बीच खेला गया।राजेश अग्रहरि व अरुण की युगल जोड़ी ने 23-21 व 22-20 से संतोष कुमार वर्मा व मेजर आनंद सिंह की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में सीधे सेटों से हरा दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर एसडीएम विनोद जोशी ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर बृजेश यादव, डॉ. विजेंद्र सिंह, योगेंद्र आदि मौजूद रहे।