Ghazipur News: बब्बन राम ने तीन पदक जीते

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यह जानकारी देते हुए ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि नागा राय ने बताया कि बब्बन राम ने 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण, ट्रिपल जंप में रजत और रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। बब्बन राम वर्ष 1979 में सेना में भर्ती हुए थे और 2009 में सेवानिवृत्त हुए। रिटायरमेंट के बाद भी खेल के प्रति उनका जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने 2021 से 65 प्लस आयु वर्ग की मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।

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रामपुर उर्फ साधोपुर निवासी सेना के रिटायर्ड कैप्टन बब्बन राम ने लखनऊ में 31 अक्तूबर से एक नवंबर तक आयोजित 34वीं यूपी मास्टर्स एथलेटिक्स मीट चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन पदक अपने नाम किए, जिसमें दो स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल है।