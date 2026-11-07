Ghazipur News: राजकोट-बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:57 AM IST
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गाजीपुर। दीपावली और डाला छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के मद्देनजर, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष पहल की है। गाड़ी संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिससे त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह विशेष ट्रेन चार फेरों में चलेगी और इसका ठहराव गाजीपुर जनपद के सिटी रेलवे स्टेशन और औड़िहार जंक्शन पर भी सुनिश्चित किया गया है।
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने इस विशेष ट्रेन के संचालन की जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल ट्रेन राजकोट से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 05, 12, 19 और 26 नवंबर को रवाना होगी। वहीं, वापसी यात्रा के लिए गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट त्योहार विशेष गाड़ी बरौनी से प्रत्येक शनिवार को 07, 14, 21 और 28 नवंबर को संचालित की जाएगी।
राजकोट से प्रस्थान करने वाली स्पेशल ट्रेन शाम 05:00 बजे राजकोट से चलेगी और अगले दिन रात 01:15 बजे फालना पहुंचेगी। इसके बाद, तीसरे दिन यह ट्रेन औड़िहार जंक्शन पर रात 12:12 बजे और गाजीपुर सिटी स्टेशन पर 12:55 बजे पहुंचेगी, जहां से यह अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगी।
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वापसी यात्रा में, बरौनी से चलने वाली विशेष गाड़ी रात 10:00 बजे बरौनी से प्रस्थान करेगी। यह दूसरे दिन सोनपुर में रात 12:07 बजे पहुंचेगी। इसके बाद, गाजीपुर सिटी स्टेशन पर रात में 03:50 बजे और औड़िहार जंक्शन पर भोर में 04:37 बजे पहुंचेगी, जहां से यह आगे की यात्रा के लिए रवाना होगी।
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पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने इस विशेष ट्रेन के संचालन की जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल ट्रेन राजकोट से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 05, 12, 19 और 26 नवंबर को रवाना होगी। वहीं, वापसी यात्रा के लिए गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट त्योहार विशेष गाड़ी बरौनी से प्रत्येक शनिवार को 07, 14, 21 और 28 नवंबर को संचालित की जाएगी।
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राजकोट से प्रस्थान करने वाली स्पेशल ट्रेन शाम 05:00 बजे राजकोट से चलेगी और अगले दिन रात 01:15 बजे फालना पहुंचेगी। इसके बाद, तीसरे दिन यह ट्रेन औड़िहार जंक्शन पर रात 12:12 बजे और गाजीपुर सिटी स्टेशन पर 12:55 बजे पहुंचेगी, जहां से यह अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगी।
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वापसी यात्रा में, बरौनी से चलने वाली विशेष गाड़ी रात 10:00 बजे बरौनी से प्रस्थान करेगी। यह दूसरे दिन सोनपुर में रात 12:07 बजे पहुंचेगी। इसके बाद, गाजीपुर सिटी स्टेशन पर रात में 03:50 बजे और औड़िहार जंक्शन पर भोर में 04:37 बजे पहुंचेगी, जहां से यह आगे की यात्रा के लिए रवाना होगी।