Ghazipur News: राजकोट-बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी

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पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने इस विशेष ट्रेन के संचालन की जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल ट्रेन राजकोट से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 05, 12, 19 और 26 नवंबर को रवाना होगी। वहीं, वापसी यात्रा के लिए गाड़ी संख्या 09570 बरौनी-राजकोट त्योहार विशेष गाड़ी बरौनी से प्रत्येक शनिवार को 07, 14, 21 और 28 नवंबर को संचालित की जाएगी।राजकोट से प्रस्थान करने वाली स्पेशल ट्रेन शाम 05:00 बजे राजकोट से चलेगी और अगले दिन रात 01:15 बजे फालना पहुंचेगी। इसके बाद, तीसरे दिन यह ट्रेन औड़िहार जंक्शन पर रात 12:12 बजे और गाजीपुर सिटी स्टेशन पर 12:55 बजे पहुंचेगी, जहां से यह अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेगी।वापसी यात्रा में, बरौनी से चलने वाली विशेष गाड़ी रात 10:00 बजे बरौनी से प्रस्थान करेगी। यह दूसरे दिन सोनपुर में रात 12:07 बजे पहुंचेगी। इसके बाद, गाजीपुर सिटी स्टेशन पर रात में 03:50 बजे और औड़िहार जंक्शन पर भोर में 04:37 बजे पहुंचेगी, जहां से यह आगे की यात्रा के लिए रवाना होगी।