फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   80-year-old convict sentenced to three years in prison following a 37-year-long trial under the Gangster Act.

Ghazipur News: गैंगस्टर एक्ट में 37 साल चली सुनवाई 80 साल के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 09 Sep 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
80-year-old convict sentenced to three years in prison following a 37-year-long trial under the Gangster Act.
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एएफटीसी कोर्ट-प्रथम विजय कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया।
विज्ञापन

37 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामकेवल राजभर (80) को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के श्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने आरोपी की उम्र को ध्यान में रखा।
अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त श्रम कारावास भुगतना होगा। 1989 में मरदह थाने में भुड़कुड़ा कोतवाली क्षेत्र के अतरौली गांव निवासी रामकेवल राजभर के खिलाफ चोरी, छिनौती और डकैती के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन

आरोपी पर पूर्व में भी इसी तरह के पांच मामले दर्ज थे। इसी आधार पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। केस में सुनवाई करीब 37 वर्षों तक चली।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। गवाहों की गवाही और मामले में उपलब्ध साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने रामकेवल राजभर को दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed