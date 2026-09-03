Ghazipur News: मुख्तार के चचेरे भाई की कुर्क 18 दुकानें मुक्त, तहसीलदार ने सौंपी दुकानों की चॉबी

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वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मंसूर अंसारी की यूसुफपुर बाजार स्थित 18 दुकानों को कुर्क कर लिया गया था। मंसूर अंसारी ने बताया कि बीते मार्च माह में हाईकोर्ट ने दुकानों को सुपुर्द करने को आदेश दिया था। बावजूद जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को सुपुर्द नहीं किया गया। इसके बाद पुन: उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के आदेश पर देर शाम मुहम्मदाबाद तहसीलदार महेंद्र बहादुर और कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने कुर्क की गई दुकानों को मुक्त करने के साथ ही चॉबी सुपुर्द कर दी है।

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मुहम्मदाबाद। मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की कुर्क की गई 18 दुकानों को बुधवार की देर शाम मुक्त कर दिया गया। साथ ही दुकानों की चाॅबी मंसूर अंसारी को मुहम्मदाबाद तहसीलदार ने सुपुर्द कर दिया। यह कार्रवाई डीएम के आदेश के बाद हुआ है। तहसीलदार महेंद्र बहादुर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई 18 दुकानों को मुक्त करते हुए मंसूर अंसारी को चॉबी सुपुर्द कर दी गई। मालूम हो कि