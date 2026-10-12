Ghazipur News: दो कंटेनरों से 152 पशु मुक्त कराए, 5 तस्कर गिरफ्तार

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जबकि एक चालक कंटेनर लेकर भाग गया। कंटेनर में डबल मचान बनाकर मवेशियों को लादा गया था। विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने कंटेनरों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह नचक ने बताया कि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी करने की सूचना मिली थी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गुजर रहे कंटेनरों को रुकवाने का प्रयास किया गया। टीम ने दो कंटेनर तो रोक लिए।जबकि एक चालक कंटेनर लेकर भाग गया। जांच में कंटेनरों में लकड़ी और लोहे के डबल