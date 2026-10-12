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Ghazipur News: दो कंटेनरों से 152 पशु मुक्त कराए, 5 तस्कर गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 12:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:02 AM IST
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152 animals rescued from two containers; 5 smugglers arrested.
गहमर पुलिस की गिरफ्तर में आरोपी पशु तस्कर। स्रोत- पुलिस विभाग
सेवराई (गाजीपुर)। गहमर कोतवाली क्षेत्र के बकैनिया मोड़ से शुक्रवार की रात बिहार से मेरठ के बाजार में बिक्री के लिए दो कंटेनरों में जा रहे 152 पशुओं को मुक्त कराए गए। विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों और पदाधिकारियों ने घेराबंदी करते हुए पांच तस्करों को भी पकड़ लिया।
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जबकि एक चालक कंटेनर लेकर भाग गया। कंटेनर में डबल मचान बनाकर मवेशियों को लादा गया था। विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने कंटेनरों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
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विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह नचक ने बताया कि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मवेशियों की तस्करी करने की सूचना मिली थी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गुजर रहे कंटेनरों को रुकवाने का प्रयास किया गया। टीम ने दो कंटेनर तो रोक लिए।
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जबकि एक चालक कंटेनर लेकर भाग गया। जांच में कंटेनरों में लकड़ी और लोहे के डबल

गहमर पुलिस की गिरफ्तर में आरोपी पशु तस्कर। स्रोत- पुलिस विभाग

गहमर पुलिस की गिरफ्तर में आरोपी पशु तस्कर। स्रोत- पुलिस विभाग

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