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उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय और अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश राय ने फीता काटकर किया। समापन पर अतिथियों ने चयनित युवाओं को ऑफर लेटर वितरित किए।जिला सेवायोजन अधिकारी गौरव सिंह ने बताया कि मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी देना है। उन्होंने युवाओं से सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की, ताकि आगामी रोजगार मेलों की जानकारी मिल सके। मेले में आउटसोर्सिंग पोर्टल, विदेश में भर्ती के अवसरों और करियर काउंसलिंग की जानकारी भी दी गई।मुख्य अतिथि मुकेश राय ने रोजगार मेलों के नियमित आयोजन पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। संचालन कॉलेज के प्रबंधक प्रवीण कुमार राय ने किया। इस दौरान संजय श्रीवास्तव, कॉलेज के प्रधानाचार्य और अन्य अतिथि मौजूद रहे।