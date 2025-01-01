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Firozabad News: पटाखा चलाने के दौरान शिकोहाबाद के युवक की गुजरात में मौत

Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 10 Nov 2026 12:11 AM IST
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Youth from Shikohabad dies in Gujarat while setting off firecrackers
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद। गुजरात के वडोदरा में प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्टरी में काम करने वाला शिकोहाबाद का युवक पटाखा चलाने के दौरान झुलस गया। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर परिजन शव को लेने के लिए वडोदरा रवाना हो गए।
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थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आमरी निवासी रोहित कुमार (20) वडोदरा में प्लास्टिक का दाना बनाने की फैक्टरी में काम करता था। पिता रामनरेश ने बताया कि उनका बेटा रविवार को दिवाली के मौके पर घर नहीं आ सका था। वडोदरा गुजरात में ही अपने साथियों के साथ पटाखे चला रहा था। उसने रॉकेट चलाया तो वह नहीं चल सका, जब रोहित रॉकेट को देखने नजदीक गया तो वह अचानक चलकर उसके पेट में जा लगा। जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए वडोदरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन घटना को संदिग्ध मान रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर युवक के परिजन रविवार को ही वडोदरा के लिए रवाना हो गए। इस घटना से युवक के परिवार में मातम छाया हुआ है।
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