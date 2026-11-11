यूपी न्यूज: आगरा में सांसों पर संकट! 425 तक पहुंचा AQI, धूल-धुएं ने किया जीना मुहाल

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शहर में आगरा स्मार्ट सिटी के पर्यावरण सेंसरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। 39 चौराहों में से 27 की हवा गंभीर और खराब श्रेणी में दर्ज की गई। गोवर्धन पूजा के दिन शाम को प्रदूषण के हालात ज्यादा रहे। शहीद नगर, राजपुर चुंगी, ट्रांसपोर्ट नगर, आईएसबीटी, कलेक्ट्रेट, छीपीटोला, नरीपुरा, टेढ़ी बगिया, बाग फरजाना, राजामंडी, नामनेर, सिकंदरा चौराहा, मंटोला तिराहा, जामा मस्जिद, सिंधी बाजार, सदर भट्ठी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। यहां पूरे दिन धूल के गुबार लोगों को परेशान करते रहे।राजामंडी से मदिया कटरा और दिल्ली गेट, इंदिरापुरम से बसई, राजपुर चुंगी से शहीद नगर, अमर होटल तिराहे तक, साकेत कॉलोनी से मारुति एस्टेट तक और टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार के बीच सीएम ग्रिड योजना में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। करीब 12 किमी. लंबी सड़कें पानी, सीवर की लाइनों और यूटिलिटी डक्ट के निर्माण के कारण खुदी पड़ी हैं, जिससे धूल उड़ रही है। यहां रहने वाले लोगों का सांस लेना भी मुहाल है। ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के सदस्य उमेश शर्मा के मुताबिक इस बार टीटीजेड बोर्ड की बैठक में वह इस मामले को रखेंगे। एक साल से पूरा शहर परेशान है। काम के दौरान पर्यावरण मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।बारहखंभा 425राजेश्वर मंदिर 405शहीद नगर 386राजपुर चुंगी 370बिजलीघर 344छीपीटोला 340घटिया 339आईएसबीटी 335नरीपुरा 329मीरा हुसैनी चौराहा 328नगर निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि दिवाली से पहले ही सभी एजेंसियों से ग्रीन नेट लगाने, पानी का छिड़काव करने को कहा गया है। आकस्मिक जांच कराई जाएगी।