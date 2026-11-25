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काई में फिसले, चोटिल हुए श्रद्धालु:

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कुंड के किनारों पर रस्सी लगाकर लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका गया। मेला आयोजन समिति की ओर से सफाई न होने से सीढि़यों पर जमा काई के कारण कई लोग नहाते में पिछल गए। इससे कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आईं। हालांकि जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर वहां सफाई करवा दी गई। विज्ञापन

हजारा महादेव के किए दर्शन: स्नान और पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मार्कंडेय ऋषि और महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही कुंड से करीब 400 मीटर दूर स्थित हजारा महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की थी। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। विज्ञापन विज्ञापन

चर्म रोग से निजात को प्रचलित है प्रथा:

मार्कंडेय मंदिर से पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर की दूरी पर वट वृक्ष है। मान्यता है कि यहां वट वृक्ष पर अनाज से भरकर करवा चढ़ाने से घर में चर्म रोग नहीं आते हैं। मेले में आने वाले भक्त घर में जितने सदस्य हैं, उनके हिसाब से यहां करवा भरकर चढ़ाते हैं। इसमें सात तरह के अनाज होते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कुंड के किनारों पर रस्सी लगाकर लोगों को गहरे पानी में जाने से रोका गया। मेला आयोजन समिति की ओर से सफाई न होने से सीढि़यों पर जमा काई के कारण कई लोग नहाते में पिछल गए। इससे कई श्रद्धालुओं को चोटें भी आईं। हालांकि जानकारी होने पर पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर वहां सफाई करवा दी गई।

घिरोर। क्षेत्र के विधूना गांव स्थित मार्कंडेय ऋषि आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को शुरू हुए लक्खी मेला में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम पहुंचने लगे। तड़के ही उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और मनौती मांगी।श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कुंड के चारों ओर पुलिस तैनात रही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि गांव में मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से यहां भव्य लक्खी मेले का आयोजन होता है। सोमवार शाम से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रम में आने लगे। जिले के साथ एटा, फर्रुखाबाद, इटावा और प्रदेश के अन्य जिले से लोग स्नान करने पहुंचे। सोमवार रात एक बजे यहां सबसे पहले संतों ने स्नान किया। इसके बाद मंगलवार तड़के अन्य भक्तों ने अपने परिजन के साथ स्नान किया। कुंड की सीढि़यों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार लगी रही। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ युवतियों ने भी स्नान कर मंदिर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में पूजा कर मनौतियां मांगी। इसके बाद महर्षि मार्कंडेय की प्रतिमा पर प्रसाद और पुष्प आदि अर्पित किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आश्रम स्थल से करीब 500 मीटर पहले ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है।