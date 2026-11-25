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मैनपुरी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने के लिए जिले के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन अपडेट कराया जाएगा। इसके लिए 10 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्धारित समय में शिक्षकों का विवरण अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।जिले में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 87 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर हाईस्कूल के 29420 और इंटरमीडिएट के 26908 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए तीन हजार से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षक और कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर सभी विद्यालयों को शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन अपडेट करना है। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षकों से संबंधित सभी जानकारियां पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज कर दें, ताकि परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने में किसी तरह की परेशानी न हो।जिला विद्यालय निरीक्षकसतीश कुमार सभी प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की वेबसाइट पर शिक्षक और स्टाफ का विवरण हर हाल में परिषद से जारी तिथि तक अपडेट कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए प्रधानाचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।