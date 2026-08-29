Firozabad News: टूंडला स्पोर्ट्स क्लब व क्रीड़ा भारती कराएंगे कबड्डी टूर्नामेंट

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टूंर्नामेंट के आयोजक स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष एसएस धाकरे व क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि टूंडला के रेलवे कंपनी बाग स्पोर्ट्स ग्राउंट पर दो अक्तूबर से मैच खेले जाएंगे। 4 अक्तूबर को सेमी फाइनल और टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट में लगभग 40 से 50 महिला व पुरुष टीमें भाग लेंगीं। विज्ञापन



बैठक में स्पार्ट्स क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ संजीव जैन,सचिव सुरेंद्र सिंह नौहवार, मनप्रीत सिंह कीर, योगेंद्र उपाध्याय, अरुण जैन, हिमांशु जैन, अग्रज जैन,सीताराम एडवोकेट,सुशांत गौतम,अभिषेक शर्मा आदि उपस्थित रहे। टूंर्नामेंट के आयोजक स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष एसएस धाकरे व क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि टूंडला के रेलवे कंपनी बाग स्पोर्ट्स ग्राउंट पर दो अक्तूबर से मैच खेले जाएंगे। 4 अक्तूबर को सेमी फाइनल और टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट में लगभग 40 से 50 महिला व पुरुष टीमें भाग लेंगीं।बैठक में स्पार्ट्स क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ संजीव जैन,सचिव सुरेंद्र सिंह नौहवार, मनप्रीत सिंह कीर, योगेंद्र उपाध्याय, अरुण जैन, हिमांशु जैन, अग्रज जैन,सीताराम एडवोकेट,सुशांत गौतम,अभिषेक शर्मा आदि उपस्थित रहे।

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टूंडला। टूंडला सपोर्ट्स क्लब व क्रीड़ा भारती की एक बैठक मुख्य बाजार में हुई। बैठक में खेल गतिविधियां बढ़ाने के क्रम में कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित कराए जाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अक्तूबर माह में कबड्डी महाकुंभ कराने का निर्णय लिया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग दोनों ही प्रतिभाग करेंगे।