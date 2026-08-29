फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Tundla Sports Club and Krida Bharati to organize a kabaddi tournament.

Firozabad News: टूंडला स्पोर्ट्स क्लब व क्रीड़ा भारती कराएंगे कबड्डी टूर्नामेंट

Sat, 29 Aug 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 29 Aug 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Tundla Sports Club and Krida Bharati to organize a kabaddi tournament.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
टूंडला। टूंडला सपोर्ट्स क्लब व क्रीड़ा भारती की एक बैठक मुख्य बाजार में हुई। बैठक में खेल गतिविधियां बढ़ाने के क्रम में कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित कराए जाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अक्तूबर माह में कबड्डी महाकुंभ कराने का निर्णय लिया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष व महिला वर्ग दोनों ही प्रतिभाग करेंगे।
विज्ञापन

टूंर्नामेंट के आयोजक स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष एसएस धाकरे व क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि टूंडला के रेलवे कंपनी बाग स्पोर्ट्स ग्राउंट पर दो अक्तूबर से मैच खेले जाएंगे। 4 अक्तूबर को सेमी फाइनल और टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। तीन दिवसीय इस टूर्नामेंट में लगभग 40 से 50 महिला व पुरुष टीमें भाग लेंगीं।
विज्ञापन


बैठक में स्पार्ट्स क्लब के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ संजीव जैन,सचिव सुरेंद्र सिंह नौहवार, मनप्रीत सिंह कीर, योगेंद्र उपाध्याय, अरुण जैन, हिमांशु जैन, अग्रज जैन,सीताराम एडवोकेट,सुशांत गौतम,अभिषेक शर्मा आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed