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यातायात प्रभारी महेश सिंह ने बताया कि सामान्य नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 46 चालान किए गए। ऑटो में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर संचालित करने पर 38 चालान की कार्रवाई की गई। ई-रिक्शा में अवैध रूप से साउंड स्पीकर लगाकर वाहन संचालित करने वालों के खिलाफ 47 चालान किए गए। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन कर तेज वाहन चलाने वालों पर 51 चालान की कार्रवाई हुई। सड़क पर स्टंटबाजी और तेज गति से बाइक चलाने वाले सिरफिरे चालकों के खिलाफ 5 चालान किए गए। अन्य यातायात नियमों की अनदेखी करने पर कुल 599 चालान काटे गए। गंभीर उल्लंघनों पर कार्रवाई करते हुए जनपद में कुल 28 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। संवाद

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फिरोजाबाद। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया। एक ही दिन में कुल 814 वाहनों के चालान किए हैं।