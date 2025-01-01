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सिरसागंज। क्षेत्र के ग्राम सराय अकबरपुर में मंगलवार शाम धर्मेंद्र यादव के खेत में घास लेने गई महिला भगवती देवी को मिट्टी में गड़ी बजरंगबली की प्रतिमा मिली। ग्रामीणों की मदद से प्रतिमा को बाहर निकाला गया। खबर फैलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना शुरू कर दी। देर रात तक दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। संवाद