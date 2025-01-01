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सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के शंकरपुर के समीप वन विभाग का काफी घना और निर्जन जंगल है, जहां आमतौर पर लोगों का आवागमन नहीं होता है। सोमवार देर शाम इस जंगल में करीब 26 वर्षीय एक युवक का शव पड़ा देखा गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से शव की शिनाख्त कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन मृतक के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका।जंगल में पड़े रहने के कारण पक्षियों द्वारा शव के पेट व आसपास के हिस्से को नोंचकर भक्षण कर लिया गया था। प्रथम दृष्टया शव करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिनाख्त के लिए पुलिस टीम आसपास के थानों और गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगाल रही है।