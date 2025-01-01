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जिला स्थापना के बाद गठित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को पहली पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की तैनाती हो गई है। आगरा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात वर्ष 2020 की आईएएसअधिकारी प्रतिभा सिंह फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाई गईं हैं। मंगलवार को उन्होंने नया कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण के बाद उन्होंने स्टॉफ मीटिंग कर योजनाओं की जानकारी ली। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शासन की नीति के तहत प्राधिकरण से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं प्राधिकरण क्षेत्र टूण्डला-फिरोजाबाद में अवैध प्लॉटिंग,कॉलोनी निर्माण जैसी अनियमित विकास जैसी गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा।