Firozabad News: नवागत विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, 2020 की आईएएस अधिकारी हैं प्रतिभा सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 18 Nov 2026 12:10 AM IST
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फिरोजाबाद। वर्ष 2020 की आईएएस प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया।नवागत विप्रा. उपाध्यक्ष शासन की नीति व प्राथमिकता वाली योजनाओं को गति देने एवं अवैध प्लॉटिंग व कॉलोनी निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश की प्रतिबद्वता जताई।
जिला स्थापना के बाद गठित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को पहली पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की तैनाती हो गई है। आगरा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात वर्ष 2020 की आईएएस
अधिकारी प्रतिभा सिंह फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाई गईं हैं। मंगलवार को उन्होंने नया कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण के बाद उन्होंने स्टॉफ मीटिंग कर योजनाओं की जानकारी ली। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शासन की नीति के तहत प्राधिकरण से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं प्राधिकरण क्षेत्र टूण्डला-फिरोजाबाद में अवैध प्लॉटिंग,कॉलोनी निर्माण जैसी अनियमित विकास जैसी गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा।
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जिला स्थापना के बाद गठित फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को पहली पूर्णकालिक उपाध्यक्ष की तैनाती हो गई है। आगरा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात वर्ष 2020 की आईएएस
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अधिकारी प्रतिभा सिंह फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाई गईं हैं। मंगलवार को उन्होंने नया कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण के बाद उन्होंने स्टॉफ मीटिंग कर योजनाओं की जानकारी ली। वहीं पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि शासन की नीति के तहत प्राधिकरण से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं प्राधिकरण क्षेत्र टूण्डला-फिरोजाबाद में अवैध प्लॉटिंग,कॉलोनी निर्माण जैसी अनियमित विकास जैसी गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जाएगा।
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