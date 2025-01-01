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विधान के पहले दिन घटयात्रा, ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन, जैनमुनि के चित्र का अनावरण और मंदिर परिसर में सुंदर मांडना सजाकर उल्लास के साथ श्रीजी को विराजमान किया गया, जिससे पूरा प्रांगण जैन भजनों और मंत्रोच्चार से भक्तिमय हो गया। विज्ञापन

इस भव्य विधान के मुख्य पुण्यार्जक डॉ. शैलेंद्र कुमार एवं कुसुम लता जैन, अनिल कुमार जैन (बैंक वाले), शैलेश जैन व मधु जैन जौहरी, तथा सोनू जैन व संगीता जैन (एत्मादपुर वाले) रहे, जबकि संगीता जैन को मैना सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयोजकों ने बताया कि यह महामंडल विधान 24 नवंबर तक निरंतर चलेगा जिसमें प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। संवाद विधान के पहले दिन घटयात्रा, ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन, जैनमुनि के चित्र का अनावरण और मंदिर परिसर में सुंदर मांडना सजाकर उल्लास के साथ श्रीजी को विराजमान किया गया, जिससे पूरा प्रांगण जैन भजनों और मंत्रोच्चार से भक्तिमय हो गया।इस भव्य विधान के मुख्य पुण्यार्जक डॉ. शैलेंद्र कुमार एवं कुसुम लता जैन, अनिल कुमार जैन (बैंक वाले), शैलेश जैन व मधु जैन जौहरी, तथा सोनू जैन व संगीता जैन (एत्मादपुर वाले) रहे, जबकि संगीता जैन को मैना सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयोजकों ने बताया कि यह महामंडल विधान 24 नवंबर तक निरंतर चलेगा जिसमें प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। संवाद

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टूंडला। एटा रोड स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अष्ट दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का मंगलाचरण अत्यंत भक्तिभाव और धूमधाम के साथ आरंभ हो गया है, जिसके तहत जैनमुनि विश्रांत सागर महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि सच्चे मन से सिद्ध भगवान की आराधना करने से तीव्र पुण्य का बंध होता है और मनुष्य के सभी रोग, शोक, संकट व आधि-व्याधियां दूर होती हैं।