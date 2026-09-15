Firozabad News: बजट के अभाव में थमा शौचालयों का निर्माण, 2572 लाभार्थियों को पैसों का इंतजार

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बजट के अभाव के कारण अभी तक केवल 1877 पात्रों को ही पहली किश्त (छह-छह हजार रुपये) मिल पाई है, जबकि पहली किश्त का सही उपयोग करने वाले 1183 लाभार्थियों को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। वहीं, बजट न मिलने के कारण ग्रामीण अंचल के 2572 लाभार्थियों को अब भी धनराशि का इंतजार करना पड़ रहा है। डीपीआरओ अरुण कुमार अत्री ने बताया कि पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा चुकी है और शेष लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराकर जल्द ही धनराशि भेजी जाएगी ताकि वे निर्माण कार्य शुरू करा सकें। संवाद