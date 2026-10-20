Firozabad News: धधका अहंकार का पुतला, आतिशबाजी से रोशन हुआ नगर

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तदर्थ प्रशासनिक श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित उत्तर भारत की इस एतिहासिक रामलीला में भगवान राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच घमासान युद्ध का मंचन हुआ। भीषण युद्ध के दौरान श्रीराम ने एक साथ 30 बाण चलाए, जिससे रावण के दसों सिर और बीसों भुजाएं कट गईं, किंतु वह पुनः अट्टाहास करने लगा। तब विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, भगवान राम ने 31वां बाण उसकी नाभि पर साधा। इसके साथ ही लंकापति रावण धराशायी हो गया।उधर लेबर कॉलोनी स्थित रामलीला मंचन का शुभारंभ डीएम संतोष कुमार शर्मा, एसएसपी आदित्य लांग्हे, नगर विधायक मनीष असीजा, गो-सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय और किसान मोर्चा के सोनू सिंह ने संयुक्त रूप से प्रभु श्रीराम का तिलक कर व आरती उतारकर किया। मंचन में रावण और अहिरावण वध के दृश्य देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान श्रीनिवास शर्मा, लक्ष्मीकांत शुक्ला, पंकज भारद्वाज, मधुरिमा वशिष्ठ, रमेश आनंद गिरि, सिद्धार्थ त्रिपाठी, किशन यादव, तेजेंद्र सिंह यादव, हिमांशु बिष्ट और मोहित सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।आर्किड ग्रीन में निकली भव्य शोभायात्राआर्किड ग्रीन कॉलोनी में भगवान राम की भव्य शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। विधायक मनीष असीजा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। बैंड-बाजे की धुनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। देर रात यहां रावण का पुतला जलाया गया, जहां बच्चों और महिलाओं ने मेले में चाट-पकौड़ी का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रदीप मित्तल पम्मी, राहुल बंसल सीटू, नितिन गुप्ता, संजय गुप्ता, विनय सिंघल और विनय चतुर्वेदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।गली-मोहल्लों और पॉश कॉलोनियों में भी हुआ दहनदुर्गा नगर, चौबान मोहल्ला, गणेश नगर, विभव नगर, गुंजन एनक्लेव, कृष्णा अपार्टमेंट, नित्या एनक्लेव, बसंत बिहार, रानी नगर, श्रीराम कॉलोनी, किशन नगर, ओम कॉलोनी और एफएम कॉलोनी समेत शहर के कई क्षेत्रों में रावण के पुतलों का दहन किया गया।