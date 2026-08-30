Firozabad News: नेपाल पीड़ितों की मदद के लिए आप और हम संस्था ने बढ़ाए हाथ

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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बेदी व जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 11:30 बजे पदाधिकारी सुभाष चौराहा स्थित पुलिस चौकी के निकट एकत्रित हुए। उन्होंने नगर व देहात के लोगों से नेपाल में भयानक बाढ़ के कारण हजारों लोगों के लापता व मौत पर खाद्य पदार्थ सामग्री को दान करने का आव्हान किया।उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हजारों लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही लोगों को खाने-पीने के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चीनी, आटा, सूखा दूध, पानी की बोतल, चावल आदि खाद्य पदार्थों को दान का इस पुनीत कार्य में सहयोग करें। अपील करने वाले वीर सुरेंद्र सिंह यादव, मनमिंदर सिंह, बंगाली बाबू, सुशील यादव लंबरदार, देवेंद्र पाल, भजन सिंह, पवन कक्कड़, डॉ अनिल वार्ष्णेय आदि हैं।