फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Tension in Chudi Bazaar over removal of carts belonging

Firozabad News: समुदाय विशेष के ठेले हटाने पर चूड़ी बाजार में तनाव

Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Tension in Chudi Bazaar over removal of carts belonging
फिरोजाबाद। सदर बाजार में नाले की पुलिया से लेकर फारूखी गेट और बौहरान गली तक लगने वाले चूड़ी बाजार में बृहस्पतिवार सुबह समुदाय विशेष के ठेले-ढकेल चालकों को पक्की चूड़ी की दुकानों के संचालकों की ओर से हटाने के प्रयास के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सख्त रुख के कारण मामला शांत हो गया।
विज्ञापन

सदर बाजार में सुबह तीन बजे से करीब 11 बजे तक ठेल-ढकेल संचालकों की ओर से चूड़ी का बाजार लगाया जाता है, जिसमें 90 फीसदी समुदाय विशेष के लोग शामिल होते हैं। वहीं, इसी बाजार में स्थित पक्की चूड़ी की दुकानों के अधिकांश संचालक दूसरे समुदाय के हैं। इन दोनों समूहों के बीच पूर्व में भी कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार सुबह भी यही घटना दोहराई गई। पक्की दुकान के संचालकों ने ठेल-ढकेल वालों का बाजार बंद करा दिया और एकजुट होकर उनके विरोध में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही समुदाय विशेष के कुछ चूड़ी विक्रेता तत्काल थाना दक्षिण पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए थाना दक्षिण इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ तुरंत सदर बाजार पहुंचे। उन्होंने ठेले हटाने वाले पक्के दुकानदारों से वार्ता की। इस पर कुछ दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराते हुए बाजार बंद करने तक की धमकी दे डाली।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों के बीच बढ़ते गतिरोध को देखते हुए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। इंस्पेक्टर ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सख्त हिदायत के बाद दुकानदारों के तेवर नरम पड़े और स्थिति नियंत्रण में आ गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed