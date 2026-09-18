Firozabad News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 18 Sep 2026 11:16 PM IST
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प्रतियोगिता
दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से जैन स्मार्ट श्रीमती 2026 प्रतियोगिता बड़े जैन मंदिर में होगी।
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कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 12 बजे से पर्युषण पर्व पर पूजन कार्यक्रम अवागढ़ के जैन मंदिर में किया जाएगा।
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ट्रायल
दोपहर 12 बजे से महिला बॉक्सिंग ट्रायल का आयोजन स्टेडियम में किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
दोपहर 12 बजे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से जैन स्मार्ट श्रीमती 2026 प्रतियोगिता बड़े जैन मंदिर में होगी।
कार्यशाला
दोपहर 12 बजे से जैन समाज द्वारा पर्युषण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पुरानी बस्ती स्थित बड़े जैन मंदिर में होगा।
दोपहर 12 बजे से पर्युषण पर्व पर पूजन कार्यक्रम अवागढ़ के जैन मंदिर में किया जाएगा।
ट्रायल
दोपहर 12 बजे से महिला बॉक्सिंग ट्रायल का आयोजन स्टेडियम में किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।