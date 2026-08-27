Firozabad News: मेडिकल कॉलेज में 11 वर्षीय बच्चे के टूटे जबड़े का हुआ ऑपरेशन
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 11:59 PM IST
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फिरोजाबाद। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के दंत रोग विभाग में 11 वर्षीय बालक के टूटे जबड़े की जटिल सर्जरी नई तकनीक से सफलतापूर्वक की गई। ऑपरेशन पूरी तरह निशुल्क किया गया।
रसूलपुर निवासी तौफिक का 11 वर्षीय पुत्र फैजान 25 अगस्त को छत से गिरकर घायल हो गया था। हादसे में उसके निचले जबड़े की हड्डी टूटने के साथ दोनों तरफ कान के पास स्थित जबड़े के जोड़ भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे वह मुंह खोलने-बंद करने और भोजन करने में असमर्थ था।
दंत रोग विभागाध्यक्ष डॉ. किरन कुमारी के नेतृत्व में चिकित्सकों ने बच्चे को पूरी तरह बेहोश करने के बजाय जबड़े और संबंधित मांसपेशियों को सुन्न कर ऑपरेशन किया। टूटी हड्डी को आर्चबार, प्लेट और स्क्रू की मदद से सही स्थिति में जोड़ा गया। प्रधानाचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने बताया कि संस्थान में बच्चों के जबड़े की चोटों का उपचार किया जा रहा है।
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रसूलपुर निवासी तौफिक का 11 वर्षीय पुत्र फैजान 25 अगस्त को छत से गिरकर घायल हो गया था। हादसे में उसके निचले जबड़े की हड्डी टूटने के साथ दोनों तरफ कान के पास स्थित जबड़े के जोड़ भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इससे वह मुंह खोलने-बंद करने और भोजन करने में असमर्थ था।
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दंत रोग विभागाध्यक्ष डॉ. किरन कुमारी के नेतृत्व में चिकित्सकों ने बच्चे को पूरी तरह बेहोश करने के बजाय जबड़े और संबंधित मांसपेशियों को सुन्न कर ऑपरेशन किया। टूटी हड्डी को आर्चबार, प्लेट और स्क्रू की मदद से सही स्थिति में जोड़ा गया। प्रधानाचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने बताया कि संस्थान में बच्चों के जबड़े की चोटों का उपचार किया जा रहा है।
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