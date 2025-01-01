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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Stoppage of the Dhanbad-Shakoorbasti Special train at Tundla Junction.

Firozabad News: टूंडला जंक्शन पर धनबाद-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन का ठहराव

Sat, 05 Sep 2026 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 05 Sep 2026 12:32 AM IST
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Stoppage of the Dhanbad-Shakoorbasti Special train at Tundla Junction.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
टूंडला। त्योहारी सीजन की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेल प्रशासन ने धनबाद से शकूरबस्ती साप्ताहिक विशेष ट्रेन का टूंडला जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव दिया है, जो 26-26 फेरों के तहत आज से 1 दिसंबर के बीच संचालित होगी। प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, ट्रेन नंबर 03639 धनबाद से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलकर अगले दिन मध्यरात्रि 12:13 बजे टूंडला पहुंचेगी, जबकि वापसी में ट्रेन नंबर 03640 शकूरबस्ती से चलकर तड़के 3:30 बजे टूंडला जंक्शन पहुंचेगी और दोनों दिशाओं में दो मिनट के ठहराव के बाद गंतव्य के लिए रवाना होगी, जिससे यात्रियों को धनबाद तक यात्रा करने में विशेष सहूलियत मिलेगी। संवाद
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