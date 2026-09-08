Firozabad News: तेज रफ्तार बोलेरो ने पूर्व फौजी की बाइक में मारी टक्कर, घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 10:41 PM IST
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पचोखरा। थाना क्षेत्र के नगला बीच बाजार के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पूर्व फौजी को टक्कर मार दी। पूर्व फौजी घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव रजावली निवासी पूर्व फौजी सुरेंद्र सोमवार शाम करीब 5 बजे नगला बीच बाजार से अपने गांव लौट रहे थे। पिपरौली रोड के सामने एटा-टूंडला मार्ग पर एटा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। चालक मौके से गाड़ी लेकर टूंडला की तरफ फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल सुरेंद्र को नगला बीच के निजी अस्पताल पहुंचाया। संवाद
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