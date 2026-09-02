Firozabad News: युवती से दुष्कर्म और हत्या का दूसरा आरोपी पुलिस पकड़ से दूर

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थाना नसीरपुर क्षेत्र के एक गांव की 21 वर्षीय युवती के साथ हाईवे किनारे होटल में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिकोहाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती के प्रेमी नितिन उर्फ राहुल यादव निवासी विजेंद्र कॉलोनी को जेल भेज दिया है। अब पुलिस दूसरे आरोपी अभिषेक निवासी नगला सलेमपुर की तलाश में दबिश दे रही हैै। एक सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि आरोपी कर तलाश में फिरोजाबाद जनपद ही नहीं, बल्कि अन्य जनपदों में भी दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद

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शिकोहाबाद। युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का दूसरा आरोप एक सप्ताह बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।