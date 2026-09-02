फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Second accused in the rape and murder of a young woman remains at large.

Firozabad News: युवती से दुष्कर्म और हत्या का दूसरा आरोपी पुलिस पकड़ से दूर

Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Wed, 02 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Second accused in the rape and murder of a young woman remains at large.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद। युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या करने का दूसरा आरोप एक सप्ताह बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
विज्ञापन

थाना नसीरपुर क्षेत्र के एक गांव की 21 वर्षीय युवती के साथ हाईवे किनारे होटल में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिकोहाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी युवती के प्रेमी नितिन उर्फ राहुल यादव निवासी विजेंद्र कॉलोनी को जेल भेज दिया है। अब पुलिस दूसरे आरोपी अभिषेक निवासी नगला सलेमपुर की तलाश में दबिश दे रही हैै। एक सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि आरोपी कर तलाश में फिरोजाबाद जनपद ही नहीं, बल्कि अन्य जनपदों में भी दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed