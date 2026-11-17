टूंडला: फायरिंग से एमपी रोड पर फैली दहशत, भाजपा नेता और पूर्व पालिकाध्यक्ष ने लगाए एक-दूसरे पर आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Tue, 17 Nov 2026 08:59 PM IST
सार
गोलियों की आवाज सुनकर एमपी रोड के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हे।
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विस्तार
टूंडला नगर के व्यस्ततम एमपी रोड पर मंगलवार शाम आपसी रंजिश के चलते हुई फायरिंग की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। सरेराह हुई इस वारदात के बाद स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। मामले में भाजपा नेता व पूर्व पालिकाध्यक्ष के बेटे ने एक-दूसरे पर गोली चलाने के आरोप लगाए हैं।
भाजपा के पूर्व एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष आंशू चक ने बताया कि मंगलवार शाम 6:15 बजे करीब वह एमपी रोड स्थित एक दुकान पर खड़े होकर पेटीज खा रहे थे। इसी दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष रामबहादुर चक का बेटा राहुल चक अपने एक साथी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने पहले आंशू के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद राहुल चक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। कुल तीन राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से दो हवाई फायर किए गए और एक गोली सीधे उनकी ओर निशाना साधकर दागी गई, जिसमें वह किसी तरह बच गए।
इधर, पूर्व पालिकाध्यक्ष के बेटे राहुल चक ने बताया कि वह मोटर साइकिल से अपने एक साथी के साथ घर जा रहे थे। तभी वहां पहले से मौजूद आंशू चक ने 27 अक्तूबर को हुए विवाद को लेकर गाली-गलौज की तथा उनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताा कि विगत दिनों दोनों में हुए विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। तब मामला थाने तक पहुंचा था, किंतु लोगों ने रफादफा करा दिया था। गोलियों की आवाज सुनकर एमपी रोड के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद बुलेट मोटरसाइकिल सवार मौके से घर चले गए।
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घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस हरकत में आ गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में भाजपा नेता आंशू चक ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के बेटे व एक अन्य के विरुद्ध तहरीर दी है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रकरण में जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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भाजपा के पूर्व एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष आंशू चक ने बताया कि मंगलवार शाम 6:15 बजे करीब वह एमपी रोड स्थित एक दुकान पर खड़े होकर पेटीज खा रहे थे। इसी दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष रामबहादुर चक का बेटा राहुल चक अपने एक साथी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। आरोप है कि आरोपियों ने पहले आंशू के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद राहुल चक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। कुल तीन राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें से दो हवाई फायर किए गए और एक गोली सीधे उनकी ओर निशाना साधकर दागी गई, जिसमें वह किसी तरह बच गए।
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इधर, पूर्व पालिकाध्यक्ष के बेटे राहुल चक ने बताया कि वह मोटर साइकिल से अपने एक साथी के साथ घर जा रहे थे। तभी वहां पहले से मौजूद आंशू चक ने 27 अक्तूबर को हुए विवाद को लेकर गाली-गलौज की तथा उनके ऊपर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताा कि विगत दिनों दोनों में हुए विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। तब मामला थाने तक पहुंचा था, किंतु लोगों ने रफादफा करा दिया था। गोलियों की आवाज सुनकर एमपी रोड के दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। वारदात के बाद बुलेट मोटरसाइकिल सवार मौके से घर चले गए।
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घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस हरकत में आ गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में भाजपा नेता आंशू चक ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के बेटे व एक अन्य के विरुद्ध तहरीर दी है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रकरण में जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।