Firozabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में कार्रवाई नहीं, एसएसपी से न्याय की गुहार

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एका। थाना क्षेत्र में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें आठ घंटे थाने में बैठाए रखा और मामला रफा-दफा करने का दबाव बनाया, तथा सहमति न जताने पर दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति पर बीएनएस के तहत कार्रवाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि लिखित बयान दर्ज नहीं किए गए, प्रभावी कार्रवाई के बजाय लगातार धमकाया जा रहा है, और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर पॉक्सो एक्ट की उपयुक्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई तथा पीड़िता की सुरक्षा की मांग की है। संवाद