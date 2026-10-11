Firozabad News: दिल्ली में सीईसी के विरोध में बंद की अधिकर ट्रेनें शुरू, गोमती रही रद्द

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका पर रेल प्रशासन ने दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस सहित अन्य कई ट्रेनों को रद कर दिया था। शनिवार शाम तक विरोध प्रदर्शन ठंडा पड़ा तो रेलवे ने रद की अधिकतर ट्रेनों को रविवार को सुचारु कर दिया। वहीं, लखनऊ-नई दिल्ली के बीच चलने वाली गोमती एक्सप्रेस को निरस्त रखा।गोमती एक्सप्रेस के निरस्त होने से रेलयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने बताया कि सुबह के समय नई दिल्ली की ओर जाने वाली एकमात्र गोमती एक्सप्रेस बेहतर विकल्प था लेकिन रविवार के दिन इस ट्रेन के निरस्त करने से काफी रेलयात्री परेशान रहे। यात्रियों का कहना था कि रेल प्रशासन को ट्रेनों के निरस्त करने से पहले रेलयात्रियों की परेशानियों के बारे में सोचना चाहिए।रेल प्रशासन ऑनलाइन ट्रेनों के निरस्त होने की जानकारी प्रदान करता है, किंतु जो व्यक्ति ऑनलाइन प्रक्रिया से कोसों दूर है। उसे रेलवे स्टेशन पर आने के बाद ही ट्रेनों की जानकारी प्राप्त होती है। रेल प्रशासन को ट्रेनों के निरस्त करने से पहले एक बार विचार करना चाहिए।–बृजेश कुमार, रेलयात्रीप्रत्येक व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में शामिल होने नहीं जा रहा किंतु रेलवे ने सबको एक समान समझकर ट्रेन को निरस्त कर दिया है। सुबह के समय नई दिल्ली की ओर जाने वाली एकमात्र ट्रेन को निरस्त करना परेशानियों से सामना करने के बराबर है।–सुनील कुमार, रेलयात्रीरेल प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा को देखते हुए अधिकतर ट्रेनें सुचारु कर दी है। इसके साथ ही जीआरपी, आरपीएफ को सतर्क रहने के लिए कहा है।अमित आनंदडिप्टी सीटीएम, टूंडला