Firozabad News: टूंडला के सुभाष चौराहे पर लगेगी लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा

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विधायक ने बताया कि समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शासन से प्रतिमा की स्वीकृति मिल गई है। आगामी 18 अक्टूबर की सुबह सुभाष चौराहे पर प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस चौराहे पर पहले से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमाएं स्थापित हैं, और अब यहां अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा लगने से यह तीसरी महापुरुषों की प्रतिमा होगी। बैठक में समाज के उत्थान और तैयारियों पर चर्चा हुई, जिसमें दयालराम दयालु, चरन सिंह बघेल, होरीलाल बघेल, अरविंद बघेल, रामबाबू बघेल, डॉ. सत्यप्रकाश धनगर, दिनेश बघेल और डॉ. सर्वेश बघेल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संवाद

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टूंडला। विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने रविवार को वैशालपुरम स्थित अपने आवास पर पाल, बघेल और धनगर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नगर के सुभाष चौराहे पर लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की जानकारी दी।