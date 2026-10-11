Firozabad News: बेटी से मिलकर घर जा रही वृद्धा ने नहर में लगाई छलांग, मौत

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उत्तर थाना क्षेत्र के कोटला रोड निवासी रजिया बेगम (60) रविवार सुबह पड़ाव मोहल्ले में रहने वाली अपनी बेटी मुदीना के घर आई थीं। उसके दो बेटे झांसी में किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। बेटी से मिलने के बाद वह दोपहर तीन बजे करीब घर जाने के लिए निकली थीं। ई-रिक्शा से वह बस पकड़ने जा रही थीं। तभी रास्ते में रेलवे स्टेशन के समीप नहर पुल के पास ई-रिक्शा रुकवाकर नहर में छलांग लगा दी।वृद्धा को नहर में कूदता देख माधौगंज पुलिस चौकी इंचार्ज ऋषभदेव भारद्वाज ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से वृद्धा को नहर से बाहर निकलवाया। उसे सीपीआर दिया गया। हालत में सुधार न आने पर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि वृद्धा ने नहर में छलांग किन कारणों से लगाई। इसका पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।