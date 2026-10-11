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Firozabad News: बेटी से मिलकर घर जा रही वृद्धा ने नहर में लगाई छलांग, मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 11 Oct 2026 11:59 PM IST
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Elderly woman jumps into canal while returning home after visiting daughter; dies.
सांकेतिक  - फोटो : सांकेतिक
शिकोहाबाद। बेटी के घर से आई वृद्धा ने स्टेशन के समीप नहर पुल से नहर में छलांग लगा दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से वृद्धा को नहर से बाहर निकाला। उसे सीपीआर दिया गया। संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेज दिया।
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उत्तर थाना क्षेत्र के कोटला रोड निवासी रजिया बेगम (60) रविवार सुबह पड़ाव मोहल्ले में रहने वाली अपनी बेटी मुदीना के घर आई थीं। उसके दो बेटे झांसी में किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। बेटी से मिलने के बाद वह दोपहर तीन बजे करीब घर जाने के लिए निकली थीं। ई-रिक्शा से वह बस पकड़ने जा रही थीं। तभी रास्ते में रेलवे स्टेशन के समीप नहर पुल के पास ई-रिक्शा रुकवाकर नहर में छलांग लगा दी।
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वृद्धा को नहर में कूदता देख माधौगंज पुलिस चौकी इंचार्ज ऋषभदेव भारद्वाज ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से वृद्धा को नहर से बाहर निकलवाया। उसे सीपीआर दिया गया। हालत में सुधार न आने पर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि वृद्धा ने नहर में छलांग किन कारणों से लगाई। इसका पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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