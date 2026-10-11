Firozabad News: डायवर्जन तोड़ मिट्टी के ढेर में घुसा ट्रक, चालक-परिचालक भागे

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शिकोहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से गांव आरोंज के पास अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। बालाजी मंदिर के पास यातायात को व्यवस्थित करने के लिए डायवर्जन बनाया गया है। आरोप है कि कार्यदायी संस्था की ओर से यहां पर्याप्त संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे वाहन चालकों को रात के समय डायवर्जन का पता नहीं चल पाता और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। शनिवार रात करीब एक बजे सिरसागंज से आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक डायवर्जन तोड़ते हुए मिट्टी के ढेर पर चढ़ गया। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से भाग निकले। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। संवाद