फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Truck crashes into a mound of earth after breaking through the diversion; driver and conductor flee.

Firozabad News: डायवर्जन तोड़ मिट्टी के ढेर में घुसा ट्रक, चालक-परिचालक भागे

Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Truck crashes into a mound of earth after breaking through the diversion; driver and conductor flee.
मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद हाईवे पर खड़ा ट्रक। स्रोत पुलिस - फोटो : मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद हाईवे पर खड़ा ट्रक। स्रोत पुलिस
शिकोहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से गांव आरोंज के पास अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। बालाजी मंदिर के पास यातायात को व्यवस्थित करने के लिए डायवर्जन बनाया गया है। आरोप है कि कार्यदायी संस्था की ओर से यहां पर्याप्त संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। इससे वाहन चालकों को रात के समय डायवर्जन का पता नहीं चल पाता और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। शनिवार रात करीब एक बजे सिरसागंज से आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक डायवर्जन तोड़ते हुए मिट्टी के ढेर पर चढ़ गया। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से भाग निकले। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed