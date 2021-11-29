Firozabad News: भट्ठी लीक होने से बहा गर्म कांच का लावा... फैली दहशत

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घटना देर रात तकरीबन डेढ़ बजे करीब की है। राजा का ताल क्षेत्र में मास्टर ढाबा के पास स्थित फैक्टरी में मजदूर रोजाना की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान भट्ठी में अचानक लीकेज हो गया। अत्यधिक तापमान पर पिघला हुआ गर्म कांच का लावा कुछ ही देर में पूरी फैक्टरी में फैलने लगा। इससे श्रमिकों में अफरा-तफरी मच गई और वह जान बचाकर बाहर की ओर भाग निकले।इसी बीच फैक्टरी प्रबंधन की ओर से पुलिस और अग्निशमन टीम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में टूंडला थाना पुलिस और अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पिघले हुए कांच पर लगातार पानी का छिड़काव शुरू किया। पानी पड़ने से गर्म कांच धीरे-धीरे ठंडा होकर जमने लगा, जिससे रिसाव पूरी तरह रुक गया। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से बड़ा औद्योगिक हादसा टल गया। अगर समय रहते रिसाव पर काबू न पाया जाता, तो आग फैलने या बड़ा धमाका होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता था।