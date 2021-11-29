फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   Molten glass spills after furnace leak panic ensues

Firozabad News: भट्ठी लीक होने से बहा गर्म कांच का लावा... फैली दहशत

Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Molten glass spills after furnace leak panic ensues
टूंडला। राजा का ताल स्थित ग्लास फैक्टरी में सोमवार की रात को भट्ठी के लीक होने से खौलता हुआ कांच का लावा बाहर की ओर बहने लगा। इसे देखकर आसपास काम कर रहे श्रमिकों में दहशत फैल गई, वह जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी इस पिघले कांच की चपेट में नहीं आया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दल के कर्मचारियों ने रिसाव पर काबू पाया।
विज्ञापन

घटना देर रात तकरीबन डेढ़ बजे करीब की है। राजा का ताल क्षेत्र में मास्टर ढाबा के पास स्थित फैक्टरी में मजदूर रोजाना की तरह काम कर रहे थे। इसी दौरान भट्ठी में अचानक लीकेज हो गया। अत्यधिक तापमान पर पिघला हुआ गर्म कांच का लावा कुछ ही देर में पूरी फैक्टरी में फैलने लगा। इससे श्रमिकों में अफरा-तफरी मच गई और वह जान बचाकर बाहर की ओर भाग निकले।
विज्ञापन

इसी बीच फैक्टरी प्रबंधन की ओर से पुलिस और अग्निशमन टीम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में टूंडला थाना पुलिस और अग्निशमन दल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। अग्निशमन कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पिघले हुए कांच पर लगातार पानी का छिड़काव शुरू किया। पानी पड़ने से गर्म कांच धीरे-धीरे ठंडा होकर जमने लगा, जिससे रिसाव पूरी तरह रुक गया। दमकल कर्मियों की मुस्तैदी से बड़ा औद्योगिक हादसा टल गया। अगर समय रहते रिसाव पर काबू न पाया जाता, तो आग फैलने या बड़ा धमाका होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed