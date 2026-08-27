Firozabad News: पारिवारिक कलह में मजदूर फंदे पर लटका, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
खैरगढ़। थाना क्षेत्र के गांव कनवारा में पारिवारिक कलह के चलते बुधवार सुबह एक मजदूर नीम के पेड़ पर फंदा पर लटका मिला। जिससे परिवार में चीख- पुकार मच गई। सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतार पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
गांव कनवारा थाना खैरगढ़ निवासी चंद्रशेखर (30) मजदूरी कर परिवार का पालन- पोषण करता था। पारिवारिक कलह में मंगलवार रात करीब नौ बजे घर से निकल गया। काफी देरतक घर वापस न आया तो परिजन को चिंता सताने लगी। परिजन ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह करीब सात बजे घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नीम के पेड़ पर गमछे से उसका शव लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजन व इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक अपने पीछे पत्नी यशोदा और एक वर्षीय बेटी रोशनी को रोता बिलखता छोड़ गया है। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक की नीम के पेड़ पर फंदा लगाने से मौत हुई है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह का मामला प्रतीत हो रहा है। संवाद
विज्ञापन
गांव कनवारा थाना खैरगढ़ निवासी चंद्रशेखर (30) मजदूरी कर परिवार का पालन- पोषण करता था। पारिवारिक कलह में मंगलवार रात करीब नौ बजे घर से निकल गया। काफी देरतक घर वापस न आया तो परिजन को चिंता सताने लगी। परिजन ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह करीब सात बजे घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नीम के पेड़ पर गमछे से उसका शव लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजन व इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक अपने पीछे पत्नी यशोदा और एक वर्षीय बेटी रोशनी को रोता बिलखता छोड़ गया है। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार मिश्रा ने बताया कि युवक की नीम के पेड़ पर फंदा लगाने से मौत हुई है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह का मामला प्रतीत हो रहा है। संवाद
विज्ञापन