Firozabad News: सुधरेंगी स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी छह पीजी सीटें

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टीम ने ईएनटी विभाग की व्यवस्थाओं और पीजी सीटों के लिए आवश्यक संसाधनों का जायजा लिया। महाराष्ट्र से आए डॉ. अरविंद सांगवनी ने मेडिकल कॉलेज का भ्रमण कर विभिन्न विभागों की व्यवस्थाएं देखीं। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 49 पीजी सीटें संचालित हैं। अब छह और सीटें मिलने से कुल सीटों की संख्या 55 हो जाएगी। इन नई सीटों में ईएनटी विभाग में दो, नेत्र रोग विभाग में दो और टीबी एवं चेस्ट विभाग में दो पीजी सीटें शामिल हैं।मरीजों को मिलेगा लाभनई पीजी सीटों की मंजूरी से मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी। इससे फिरोजाबाद और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाएगा। विशेष रूप से ईएनटी, नेत्र रोग और टीबी-चेस्ट विभागों में सेवाएं मजबूत होंगी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. योगेश गोयल ने इस कदम को मरीजों के लिए लाभकारी बताया।