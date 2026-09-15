Firozabad News: नगला रामकुंवरी में बुखार के मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय

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नारखी। कोटला ब्लॉक के गांव नगला रामकुंवरी में बुखार के मरीज मिलने के बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी ने गांव पहुंचकर सोर्स रिडक्शन कार्यों का निरीक्षण किया और एएनएम व आशा कार्यकर्ताओं को नियमित निगरानी तथा मरीजों की सूचना देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को संचारी रोगों व मच्छरों से बचाव के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही, नयाबांस और पीएचसी कोटला में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए। उधर सीएमओ डॉ. रामबदन राम ने सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संवाद

