Firozabad News: पूर्व विधायक के बेटे की कार रोककर की अभद्रता, तोड़फोड़

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फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर अंतर्गत मोहम्मद गालिब नगर निवासी सपा नेता खालिद नसीर पूर्व विधायक नसीरुद्दीन सिद्दीकी के पुत्र हैं। वह शनिवार शाम छह बजे करीब अपने परिवार के साथ एत्मादपुर से कार से पत्नी एवं साले के साथ घर लौट रहे थे। आरोप है कि लाल रंग की कार में सवार आठ युवकों ने टूंडला के पास रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कार को नहीं रोका तो उनकी कार का पीछा करने लगे थे। फिरोजाबाद हाईवे स्थित टोल के निकट उक्त लोगों ने पूर्व विधायक की कार को रोककर खिड़की खोलने का प्रयास किया। इतना ही नहीं आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देने के साथ कार में तोड़फोड़ तक कर डाली। मौके पर झगड़ा होते देख टोलकर्मियों ने बीच बचाव कराया।सूचना मिलने पर इलाका पुलिस पहुंची पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सपा नेता ने तीन नामजद सहित सात-आठ युवकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मारपीट एवं अभद्रता करने के आरोपी रामप्रकाश, रमेशचंद्र, बाल किशन निवासी गांव बन्ना थाना टूंडला को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।