Firozabad News: ट्राॅमा सेंटर में बिजली गुल, मोबाइल की रोशनी में उपचार

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बिजली आपूर्ति ठप होते ही पर्चा काउंटर पर मरीजों और तीमारदारों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। बिजली न मिलने से एक्सरे मशीन भी बंद हो गई, जिससे जांच कराने आए मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। जनरल और आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, जो उमस भरी गर्मी में तपते रहे। तीमारदार हाथ के पंखे, कपड़े और दवा के पर्चों से मरीजों को हवा करते रहे।वीडियो बनने के बाद आनन-फानन में चला जनरेटरअंधेरे में इलाज का वीडियो तीमारदारों द्वारा बनाए जाने की भनक मिलते ही स्टाफ कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में जनरेटर चालू कराकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई, तब जाकर मरीजों को राहत मिली।