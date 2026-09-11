Firozabad News: क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 87 ऑटो का चालान, 14 वाहन जब्त

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इस दौरान जैन मंदिर, आसफाबाद चौराहा, एटा चौराहा व सुभाष चौराहा (शिकोहाबाद) तथा टूंडला चौराहे पर सड़क के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में ऑटो, ई-रिक्शा और ठेलों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। पुलिस ने ई-रिक्शा व ठेले चालकों के लिए स्थान चिन्हित कर वहीं से वाहन संचालित करने की सख्त हिदायत दी। नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर 4 ई-रिक्शा सीज कर संचालकों को चेतावनी दी गई। मानक से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले 87 ऑटो चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया, जबकि 10 ऑटो को सीज किया गया। संवाद

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फिरोजाबाद। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर शुक्रवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया।