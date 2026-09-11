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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Firozabad News ›   87 auto-rickshaws fined and 14 vehicles impounded for carrying passengers beyond capacity.

Firozabad News: क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर 87 ऑटो का चालान, 14 वाहन जब्त

Fri, 11 Sep 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 11 Sep 2026 11:49 PM IST
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87 auto-rickshaws fined and 14 vehicles impounded for carrying passengers beyond capacity.
सांकेतिक 
फिरोजाबाद। जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुर्घटनामुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देश पर शुक्रवार को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया।
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इस दौरान जैन मंदिर, आसफाबाद चौराहा, एटा चौराहा व सुभाष चौराहा (शिकोहाबाद) तथा टूंडला चौराहे पर सड़क के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में ऑटो, ई-रिक्शा और ठेलों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। पुलिस ने ई-रिक्शा व ठेले चालकों के लिए स्थान चिन्हित कर वहीं से वाहन संचालित करने की सख्त हिदायत दी। नाबालिगों के ई-रिक्शा चलाने पर 4 ई-रिक्शा सीज कर संचालकों को चेतावनी दी गई। मानक से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले 87 ऑटो चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया गया, जबकि 10 ऑटो को सीज किया गया। संवाद
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