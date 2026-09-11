Firozabad News: पालतू कुत्ते ने पकड़वाया चोर, साथी नकदी-जेवर लेकर फरार

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यह घटना 31 अगस्त की रात की है। उर्मिला देवी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ घर की छत पर सो रही थीं। आधी रात को छत पर बंधा उनका पालतू कुत्ता अचानक जोर-जोर से भौंकने लगा। अनहोनी की आशंका में मां-बेटे नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवक कमरे में अलमारी का ताला तोड़कर चोरी कर रहा था। लेकिन भूपेंद्र ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम सूरज बताया। वह आंबेडकर पार्क, थाना रामगढ़ का निवासी है। सूरज ने बताया कि चोरी में उसका साथी शिवा उर्फ शिब्बा भी शामिल था। शिवा परिवार के नीचे आने से पहले ही नकदी और जेवरात लेकर फरार हो चुका था।उर्मिला देवी के अनुसार 20 हजार रुपये, चार चांदी के सिक्के, एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ी चांदी की पायल गायब है। नगर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि रामगढ़ थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।