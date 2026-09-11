Firozabad News: नहर में नहाने के दौरान डूबा कंपनी का कर्मचारी

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गांव असुआ में नहर के पास पानी भरने के लिए गया ठेका कर्मचारी दीपू (40) निवासी डूहरपुर थाना साढ़ कानपुर नगर नहर में नहाने के दौरान डूब गया। वह सपना वाटर प्रूफिंग कंपनी में ठेकेदार के अधीन काम करता है। कंपनी शिकोहाबाद के गांव असुआ में रेलवे अंडरपास का ठेके पर काम कर रही है। शुक्रवार दोपहर तीन बजे करीब कंपनी सुपरवाइजर अमन गौतम अपनी टीम के साथ नहर के पास पानी लेने के लिए गए थे।दीपू अचानक नहर में नहाने के लिए चला गया। नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण वह डूब गया। कंपनी सुपरवाइजर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर अनुज कुमार राणा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में डूबे कर्मचारी की तलाश शुरू करा दी है। इंस्पेक्टर अनुज राणा ने बताया कि युवक ने शराब पी रखी थी। वह नहर में नहाने के दौरान डूब गया है। उसकी तलाश कराई जा रही है।