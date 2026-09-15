Firozabad News: बिजली की बदहाल व्यवस्था पर भीम आर्मी ने जताई नाराजगी

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पदाधिकारियों ने बताया कि जसराना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आए दिन अघोषित बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। जर्जर विद्युत तार और खराब उपकरण भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। इससे गर्मी के मौसम में ग्रामीणों के साथ किसान, विद्यार्थी और व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। संगठन ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नियमित की जाए और कम वोल्टेज व लगातार कटौती वाले गांवों में तत्काल कार्रवाई हो। जर्जर तार, खंभों और विद्युत उपकरणों की जांच कर मरम्मत कराई जाए। इस दौरान हर्ष प्रताप सिंह, सुनील जाटव, लक्ष्मण भारती, प्रशांत, राजा, दुष्यंत, गौरव, अजय कुमार और राजेश कुमार आदि मौजूद रहे।