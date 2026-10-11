Firozabad News: जंतर-मंतर जाने से पहले भाकियू क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष हाउस अरेस्ट

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योगेश यादव ने कहा कि इस सरकार के रहते लोकतंत्र में अपने अधिकारों की आवाज उठाना भी अपराध है। कहा कि सभी को शांतिपूर्वक विरोध करने का संवैधानिक अधिकार मिला है। यह सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जोकि चिंताजनक है। आज जब देश का नौजवान बेरोजगार है, तो वह अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूरन सड़क पर है,यह बात सरकार को रास नहीं आ रही है। किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने अधिकारों की आवाज उठाना लाजमी है, लेकिन सरकार के इशारे पर प्रशासनिक मशीनरी जो कर रही है, वह निंदनीय है। अब प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है।

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शिकोहाबाद। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन में शामिल होने जाने से पहले भारतीय किसान क्रांति यूनियन के ब्रज प्रांत अध्यक्ष योगेश यादव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की आवाज को दबाने का षड़यंत्र ठहराया।