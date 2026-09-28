Firozabad News: बच्चों से किया संवाद,पठन-पाठन सामग्री का वितरण
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 28 Sep 2026 12:38 AM IST
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फिरोजाबाद। बाल कल्याण एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में पहल करते हुए आकांक्षा समिति की अध्यक्ष नेहा शर्मा रविवार को सुहागनगर स्थित राजकीय बालगृह पहुंची। उन्होंने रहन-सहन की सुविधाओं के देखा। उन्होंने बालगृह में रहने वाले छोटे-छोटे बच्चों से बेहद आत्मीयता के साथ संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों के साथ लंबा समय बिताकर उन्हें भावनात्मक तरीके से सहारा दिया और स्नेहपूर्वक उनका हाल-चाल जाना। आकांक्षा समिति का एक प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और उन्हें बेहतर माहौल प्रदान करना है। समिति की अध्यक्ष ने इस दौरान उनके चहुंमुखी विकास की दिशा में पहल करते हुए पठन-पाठन सामिग्री कापी,किताबें,पेन के साथ फल, फ्रूटी आदि का वितरण किया। इस दौरान आकांक्षा समिति की उपाध्यक्ष रूबी कौशल, ए़डीएम वित्त एवं राजस्व कल्पना जायसवाल,रेखा पांडे, शालिनी उत्तम एवं प्रोबेशन अधिकारी मिथिलेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।
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