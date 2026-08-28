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Firozabad News: जिला कारागार में 1864 बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
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जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों की जांच करता सुरक्षा जवान। संवाद
- फोटो : जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनों की जांच करता सुरक्षा जवान। संवाद
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फिरोजाबाद। भाई-बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाजारों में मिठाई, घेवर, गिफ्ट और कपड़ों की दुकानों पर खासी भीड़ रही, जहां दोपहर तक घेवर की मांग सबसे अधिक रहने के कारण वह समाप्त हो गया। शाम के समय शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भुजरिया मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने भुजरिया विसर्जन कर एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। वहीं, जिला कारागार में जेल अधीक्षक अमित चौधरी की पुख्ता व्यवस्थाओं के बीच 1,864 बहनों ने पहुंचकर अपने बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और इस दौरान उनके साथ आए 785 मासूम बच्चे भी अपने परिजन से मिले। संवाद
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