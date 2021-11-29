Firozabad News: सरकारी विभागों में जलाए गए 11.51 लाख से अधिक दीपक

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सरकारी विभागों में भी सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। डीएम संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में दीपक जलाए गए। इस अवसर पर एडीएम वित्त एवं राजस्व कल्पना जायसवाल, एडीएम न्यायिक अरविंद द्विवेदी, एडीएम नमामि गंगे मोहन लाल गुप्ता सहित कलेक्ट्रेट के कर्मचारी और अधिकारी शामिल थे।मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शत्रोहन वैश्य के निर्देशन में विकास भवन परिसर में दीपक जलाए गए। इस दौरान विकास भवन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लॉकों, तहसीलों सहित स्कूल-कॉलेजों सहित सभी भवनों पर दीपक जलाने के साथ सेवा का संकल्प लिया गया।