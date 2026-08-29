Firozabad News: अलमारी से सामान निकालने गई 11 साल की बच्ची को सांप ने डसा, मौत

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थाना नारखी के राजपुर कोटला निवासी संजू की 11 वर्षीय बेटी करीना घर में अलमारी से कुछ सामान निकालने गई थी। इसी दौरान वहां छिपे सांप ने उसे डस लिया। करीना ने तुरंत मां मनीषा बेगम को सांप के डसने की जानकारी दी। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। बेटी को बचाने के लिए मां ने तत्काल उसके डसे हुए स्थान पर कट लगाया और मुंह से जहर चूसने का प्रयास किया। परिजन और ग्रामीणों ने भी बच्ची को बचाने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। कुछ देर बाद करीना की मौत हो गई। परिजन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों की मदद से सांप को पकड़ लिया। बच्ची की मौत से आक्रोशित लोगों ने सांप को मार डाला।

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नारखी (फिरोजाबाद)। थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कोटला में शुक्रवार देर शाम घर में अलमारी से सामान निकालने गई 11 वर्षीय बच्ची को सांप ने डस लिया। बेटी की हालत बिगड़ती देख मां ने सांप के डसने वाले स्थान पर कट लगाकर मुंह से जहर चूसने की कोशिश की लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। चार भाइयों के बीच इकलौती बहन की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई।